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Кличко угрожает чиновникам расправой

Мир » Бывший СССР » Украина

Мэру Киева Виталию Кличко пришлось лично бороться с вандалами. Они расписывали стены в центре украинской столицы.

Об этом глава города рассказал на заседании Киевского городского совета. На него он пришел на костылях.

"Рад видеть всех в добром здравии и хорошем настроении! Я сегодня, видите, как пришел. Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие. И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пендели не будут долетать? Но теперь появилась новая опция для нерадивых — "накостылять" — заявил Виталий Кличко.

Напомним, что Виталий Кличко смог задержать вандалов, расписывающих городские стены. Нарушителей было двое. Проведя профилактическую беседу, мэр Киева вызвал полицию. Один из преступников, испугавшись ответственности, смог сбежать. Второго передали в руки правоохранителей. Видеозапись задержания Кличко разместил в соцсетях.

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