Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видеозапись, на которой лично задержал двух вандалов, которые разрисовывали стену одного из столичных домов.
Градоначальник поговорил с нарушителями и вызвал полицию. Один из вандалов не дождался приезда стражей порядка и сбежал, второго мэр передал полицейским.
"Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. И на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов", — написал Кличко в Facebook.
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