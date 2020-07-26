Кличко лично поймал вандалов, разрисовывающих стены в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видеозапись, на которой лично задержал двух вандалов, которые разрисовывали стену одного из столичных домов.

Градоначальник поговорил с нарушителями и вызвал полицию. Один из вандалов не дождался приезда стражей порядка и сбежал, второго мэр передал полицейским.