Больше 65,6 тысячи случаев коронавируса выявлено на Украине

Число инфицированных коронавирусом на Украине увеличилось на 807 человек. 65 из них — дети.

Данные приводит министерство здравоохранения Украины.

"За минувшие сутки заболели 807 человек, из них 65 детей, а также 43 медработника. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 315 человек. Всего за время пандемии заболели 65 656 человек, из них 4 661 детей и 8 380 медработников. Всего выздоровели 36 122 человека, а летальных случаев — 1 616", — рассказал глава ведомства Максим Степанов.

Наибольший прирост новых случаев в Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской областях и Киеве. Так, в первом регионе за сутки положительные тесты на коронавирус получили 120 местных жителей, в Ивано-Франковской области — 96 человек, в Ровненской области 78 новых случаев, а в столице Украины — 70 заражений.

Напомним, что карантин из-за COVID-19 на Украине продлили до конца лета. Новое постановление об ограничительных мерах будет действовать с 1 по 31 августа. Согласно документу, страну разделят на три цвета. В "зеленых" регионах будет минимум ограничений, в "оранжевых" — больше, в "красных" — максимальные запреты.