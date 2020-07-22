Карантин на Украине продлили до конца лета

Ограничительные меры на Украине сохранятся еще на месяц. Ранее планировалось, что карантин отменят 31 июля.

Сегодня на заседании правительства решено его продлить.

"Предлагается проектом постановления кабинета министров установить карантин и внедрение усиленных противоэпидемиологических мер на территориях со значительным распространением острого респираторного заболевания COVID-19… Новое постановление будет действовать с 1 по 31 августа. Оно будет регламентировать установление карантина на территории страны", — предложил глава украинского минздрава Максим Степанов.

Карантин на Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры в стране постепенно снимают с 11 мая.

Новые правила карантина предполагают разделение страны на три зоны. Зелеными будут объявлены регионы, где хорошая эпидемиологическая обстановка, красными — те, где плохая эпидобстановка. Остальные регионы станут оранжевыми. На каждой территории будут действовать свои ограничения.

Ранее "Правда.Ру" писала, что с начала апреля объем тестирования на коронавирус на Украине вырос в 56 раз. По словам Степанова, в планах — еще увеличить темп теситрования.