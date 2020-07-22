Ограничительные меры на Украине сохранятся еще на месяц. Ранее планировалось, что карантин отменят 31 июля.
Сегодня на заседании правительства решено его продлить.
"Предлагается проектом постановления кабинета министров установить карантин и внедрение усиленных противоэпидемиологических мер на территориях со значительным распространением острого респираторного заболевания COVID-19… Новое постановление будет действовать с 1 по 31 августа. Оно будет регламентировать установление карантина на территории страны", — предложил глава украинского минздрава Максим Степанов.
Карантин на Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры в стране постепенно снимают с 11 мая.
Новые правила карантина предполагают разделение страны на три зоны. Зелеными будут объявлены регионы, где хорошая эпидемиологическая обстановка, красными — те, где плохая эпидобстановка. Остальные регионы станут оранжевыми. На каждой территории будут действовать свои ограничения.
Ранее "Правда.Ру" писала, что с начала апреля объем тестирования на коронавирус на Украине вырос в 56 раз. По словам Степанова, в планах — еще увеличить темп теситрования.
От Украины могут отделиться восемь областей в случае нового Майдана. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.