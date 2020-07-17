На Украине удвоят темпы тестирования на коронавирус

Число тестирований на Украине выросло в 56 раз. Сравнение приводится с началом апреля.

В планах минздрава еще увеличить объем тестирования граждан Украины на коронавирус.

"В начале апреля, когда я возглавил Минздрав, мы делали около 200-250 тестов ПЦР в день. Сегодня эта цифра от 13 до 14 тысяч тестов в день. Более того, я хочу сказать, что мы на этом не останавливаемся, у нас в планах постоянно усиливать возможности наших лабораторий, чтобы они увеличивали это количество. Сейчас в планах увеличить в два раза количество тестирований", — рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Лаборатории готовы к росту нагрузки: во всех лабораторных центрах обновлено оборудование.

Напомним, что на Украине с начала эпидемии зарегистрировано 57 264 случая заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 1 456 пациентов, победить болезнь смогли 29,7 тысячи человек.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предостерег правительство от затягивания карантина. Действующие сейчас ограничительные меры продлены до 31 июля. По мнению главы государства, их можно продлить не более, чем на месяц.