Гражданам иностранных государств, планирующим въехать в Россию, не нужно будет платить консульский сбор. Нововведение начнет действовать после открытия российских консульств в других странах.
Правда, распространится нововведение не на всех.
"В настоящее время выдача виз в российских консульских учреждениях временно приостановлена. После возобновления работы загранучреждений на визовом направлении иностранным гражданам будет предоставлена возможность оформить визы без взимания консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов", — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Для того, чтобы избежать уплаты консульского сбора, нужно соблюсти три условия:
Ранее "Правда.Ру" писала, что в России появится однократная электронная виза. Она начнет действовать с 1 января 2021 года.
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