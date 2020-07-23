При оформлении визы иностранцам не придется платить консульский сбор

Гражданам иностранных государств, планирующим въехать в Россию, не нужно будет платить консульский сбор. Нововведение начнет действовать после открытия российских консульств в других странах.

Правда, распространится нововведение не на всех.

"В настоящее время выдача виз в российских консульских учреждениях временно приостановлена. После возобновления работы загранучреждений на визовом направлении иностранным гражданам будет предоставлена возможность оформить визы без взимания консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов", — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Для того, чтобы избежать уплаты консульского сбора, нужно соблюсти три условия:

В паспорт иностранца должна быть вклеена неиспользованная однократная или двукратная виза, срок действия которой начинается не ранее 15 марта текущего года. Заявитель должен предоставить документы, которые позволяют выдать аналогичную визу, либо визу с меньшим сроком действия. Срок действия новой визы истекает в течение шести месяцев после признания распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года утратившим силу.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России появится однократная электронная виза. Она начнет действовать с 1 января 2021 года.