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В России появится однократная электронная виза

Политика » Власть » Парламент

Электронную однократную визу смогут получить иностранцы для въезда в Россию. Она начнет действовать с 1 января следующего года.

Закон об электронной визе приняла Государственная дума.

"Законопроект направлен на введение с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Согласно законопроекту, электронная виза будет являться самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица", — отмечено в пояснительной записке.

Срок действия электронной визы составит 60 дней, а разрешенный срок пребывания в стране — 16 суток. Оформление такой визы не займет больше четырех календарных дней.

Ранее "Правда.Ру" писала, что оформить электронную визу сможет и фейковый заявитель. А их введение приведет к практически бесконтрольному въезду иностранцев в Россию. Российская электронная виза является самой либеральной во всем мире: для ее оформления не требуется ни одного документа.

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