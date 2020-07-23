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Выборы в Боливии откладываются - люди умирают от COVID на улицах

Мир

Выборы в Боливии, запланированные на сентябрь, вероятнее всего не состоятся из-за ухудшающейся обстановки с пандемией коронавируса.

Пересмотреть планы правительство страны вынуждено из-за сообщений о том, что полиция "находит" тела погибших от COVID-19 прямо на улицах.

"За последние пять дней специальное полицейское подразделение обнаружило 420 мертвых тел на улицах, в автомобилях и домах в столице страны Ла-Пасе и в крупнейшем городе Боливии Санта-Крусе", — написано в сообщении властей Боливии.

Считается, что от 80% до 90% из них были заражены вирусом.

Как отмечают СМИ, выборы, назначенные на сентябрь, "рассматривались как ключевой шаг в стабилизации боливийской демократии после года политических потрясений, которые достигли своего пика в ноябре, когда Эво Моралес был под давлением военных вынужден уйти в отставку с поста президента".

Но на этой неделе комитет, консультирующий Министерство здравоохранения по мерам сдерживания вспышек, заявил в письме высшему должностному лицу страны по выборам, что проведение выборов в соответствии с графиком было бы нецелесообразно из-за быстрого распространения коронавируса.

  • Боливия сообщила о почти 2300 подтвержденных смертях от Covid-19, хотя реальное число, как полагают, выше.
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