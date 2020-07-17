СМИ:российские кибершпионы пытаются украсть вакцину от COVID

Хакеры, связанные с российской разведкой, пытаются украсть информацию у исследователей, работающих над производством коронавирусных вакцин в США, Великобритании и Канаде.

Совместное заявление представителей служб безопасности этих стран опубликовала газета The Washington Post.

Как следует из текста документа, российские хакеры, принадлежащие к подразделению, "известному как APT29", нацелились на научно-исследовательские и опытно-конструкторские организации вакцин в трех странах.

"Это подразделение является одной из двух российских шпионских групп, которые проникли в компьютеры Демократической партии в преддверии президентских выборов 2016 года. Официальные лица не разглашают, были ли какие-либо российские усилия успешными, но, по их словам, намерение ясно", - уточняет The Washington Post. . "Совершенно неприемлемо, что российские спецслужбы нацеливаются на тех, кто борется с пандемией коронавируса", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Это заявление было сделано в связи с тем, что число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 13,5 миллиона, число смертей превысило отметку в полмиллиона, а ставки на то, чтобы стать первым разработчиком вакцины, высоки.

"APT29 имеет долгую историю нацеливания на правительственные, дипломатические, аналитические центры, медицинские и энергетические организации для получения разведывательной информации, поэтому мы призываем всех серьезно отнестись к этой угрозе и применить меры по смягчению последствий", - сказала Энн Нойбергер, директор по кибербезопасности Агентства национальной безопасности США.

Москва опровергла эти обвинения