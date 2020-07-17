Хакеры, связанные с российской разведкой, пытаются украсть информацию у исследователей, работающих над производством коронавирусных вакцин в США, Великобритании и Канаде.
Совместное заявление представителей служб безопасности этих стран опубликовала газета The Washington Post.
Как следует из текста документа, российские хакеры, принадлежащие к подразделению, "известному как APT29", нацелились на научно-исследовательские и опытно-конструкторские организации вакцин в трех странах.
"Это подразделение является одной из двух российских шпионских групп, которые проникли в компьютеры Демократической партии в преддверии президентских выборов 2016 года. Официальные лица не разглашают, были ли какие-либо российские усилия успешными, но, по их словам, намерение ясно", - уточняет The Washington Post. .
"Совершенно неприемлемо, что российские спецслужбы нацеливаются на тех, кто борется с пандемией коронавируса", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Это заявление было сделано в связи с тем, что число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 13,5 миллиона, число смертей превысило отметку в полмиллиона, а ставки на то, чтобы стать первым разработчиком вакцины, высоки.
"APT29 имеет долгую историю нацеливания на правительственные, дипломатические, аналитические центры, медицинские и энергетические организации для получения разведывательной информации, поэтому мы призываем всех серьезно отнестись к этой угрозе и применить меры по смягчению последствий", - сказала Энн Нойбергер, директор по кибербезопасности Агентства национальной безопасности США.
"У нас нет никакой информации о том, кто мог взломать фармацевтические компании и исследовательские центры в Великобритании, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Мы можем сказать только одно: Россия не имеет никакого отношения к этим попыткам."
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