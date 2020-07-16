В белорусском банке арестован валютный счет жены замглавы Минфина РФ

Счет, на котором в Белгазпромбанке хранятся €3 млн, принадлежащие супруге замминистра финансов РФ Андрея Круглова, арестован.

Об этом в эфире ТК "Белорусь 1" сообщил Дмитрий Дягилев, замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.

По его словам, арес наложен "в рамках расследования уголовного дела". Того самого, из-за которого экс-руководитель банка не смог баллотироваться на пост президента страны (об этом подробнее - в материале на сайте "Правда.Ру")

По словам Дягилева, Генпрокуратурой Белоруссии " в компетентные органы России" направлен запрос на оказание правовой помощи":

"сделано это для выяснения всех обстоятельств противоправной деятельности".

Авторы сюжета на "Беларусь 1" отметили, что, после назначения на должность замминистра финансов России, Андрей Круглов "прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком".