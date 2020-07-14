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Виктор Бабарико не станет президентом Белоруссии в этом году

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

На одного соперника у Александра Лукашенко стало меньше. В Белоруссии сократилось количество претендентов на пост президента.

В регистрации отказано бывшему руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Оказалось, он пытался скрыть часть своих доходов.

"В Центральную комиссию поступило письмо Комитета государственного контроля Республики Беларусь. В декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур", — сообщила глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.

Выбирать нового президента граждане Белоруссии будут 9 августа. На пост главы республики шестой раз претендует Александр Лукашенко и еще пять кандидатов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что белорусские власти планируют обнародовать данные, которые подтверждают факты вмешательства во внутренние дела страны. Отмечается, что за историей с Белгазпромбанком и уголовным делом в отношении Бабарико "стоит что-то большее, чем просто финансовые дела".

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