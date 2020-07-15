В Токио объявлен наивысший уровень эпидопасности из-за коронавируса

Сегодня, 15 июля, в Токио поднят уровень эпидемиологической опасности до наивысшего, четвертого. Причина - рекордный за последнюю неделю всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает газета Asahi.
"Ежедневные случаи выявления коронавируса превысили 200, достигнув небывалого максимума в 243 случая в прошлую пятницу, когда тестирование среди рабочих в районах красных фонарей мегаполиса выявило инфекции среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет", - пишет газета.
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