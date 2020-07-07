В Японии резко "рухнул" размер зарплат

В Японии скорректированная на инфляцию реальная заработная плата в мае рухнула до уровня показателей пятилетней давности. Причина - стресс на рынке труда, из-за удара, нанесенного пандемией экономике страны.

Об этом сообщается в опубликованном сегодня отчете правительственной комиссии по экономике.

Третья по величине экономика мира готовится к своему худшему послевоенному спаду в 1 квартале 2020 года, при этом экономисты ожидают годового сокращения более чем на 20% из-за карантинных ограничений.

Реальная заработная плата, индикатор покупательной способности домохозяйств, упала на 2,1% в мае по сравнению с годом ранее, это самый быстрый темп с момента снижения на 2,8% в июне 2015 года (данные Минтруда Японии)