В Японии резко "рухнул" размер зарплат

В Японии скорректированная на инфляцию реальная заработная плата в мае рухнула до уровня показателей пятилетней давности. Причина - стресс на рынке труда, из-за удара, нанесенного пандемией экономике страны.
Об этом сообщается в опубликованном сегодня отчете правительственной комиссии по экономике.
Третья по величине экономика мира готовится к своему худшему послевоенному спаду в 1 квартале 2020 года, при этом экономисты ожидают годового сокращения более чем на 20% из-за карантинных ограничений.
"Воздействие коронавируса привело к сокращению сверхурочной работы - на 25,8%, что, в свою очередь, - к значительному падению реальной заработной платы", - сказал чиновник Министерства труда (цитата Reuters).
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