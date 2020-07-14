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На пост вице-премьера Украины претендует Олег Уруский

Мир » Бывший СССР » Украина

Денис Шмыгаль нашел кандидата на пост вице-премьера. Глава украинского кабмина предлагает на эту должность Олег Уруского.

Свою инициативу он вынес на рассмотрение Верховной Рады. Причем не первый раз. Проект постановления появился на сайте Рады 10 июля, после чего его отозвали. Сейчас документ вновь зарегистрирован.

Олег Уруский руководил государственным космическим агентством с 2015 года. Сейчас он претендует на пост вице-премьера и министра по вопросам стратегических сфер промышленности Украины.

Ранее Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект, по котором на территории страны разрешается вести игорный бизнес. Инициативу поддержали 248 депутатов. Теперь на Украине разрешена деятельность казино, букмекерских контор, проведение лотерей и игра в покер.

Кроме того, в Верховной Раде планируют создать специальную комиссия, которая будет контролировать ход расследования уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент страны Петр Порошенко. С такой инициативой выступила фракция "Европейская солидарность", лидером которой является Порошенко.

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