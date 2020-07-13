В Раде планируют создать специальную комиссию "по делам Порошенко"

Уголовные дела против Петра Порошенко фальсифицируются и это требует отдельного расследования. Заняться этим должна временная следственная комиссия, которую необходимо создать в Верховной Раде.

С такой инициативой выступила фракция "Европейская солидарность", лидером которой является Порошенко.

""Европейская солидарность" требует создания временной следственной комиссии относительно фальсификации дел против лидера оппозиции, пятого президента Украины Петра Порошенко и давления на Госбюро расследований и другие силовые структуры", — заявила сопредседатель фракции, народный депутат Ирина Геращенко.

Петр Порошенко является участником более двух десятков уголовных дел.

Ранее "Правда.Ру" писала, что опубликован душевный разговор двух президентов — Владимира Путина и Петра Порошенко. Телефонный звонок состоялся в апреле 2015 года.

Киевский суд продлил срок рассмотрения дела против Порошенко. Речь идет о назначении первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Расследование продлено еще на полгода.