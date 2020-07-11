Украинские власти будут затягивать решение конфликта в Донбассе, а также все переговорные процессы до ноября текущего года. Пока в США не пройдут президентские выборы. Об этом рассказал политолог Алексей Мартынов.

"Фактически Украина давно вышла из минских соглашений и только изображает некую видимость переговорного процесса, откровенно издеваясь над участниками вместо того, чтобы решать вопросы. Я полагаю, что по существу ничего не изменится, вопрос в том, что Зеленский и его шайка тянут время, ожидая, как завершится предвыборная гонка в США. Победит Трамп, не победит, изберут Байдена или другого. Я думаю, они будут тянуть до ноября, пока не состоятся выборы, а уже после этого появится ясность, кому нужно присягать, с кем договариваться, как себя вести. Надо же понимать, что Украина — это не самостоятельное государство, она фактически лишена суверенитета, вот и делают закладки во все стороны сразу, чтобы потом проще было", - пояснил эксперт.