Меморандум о борьбе с терроризмом расторгла Украина с Россией

Украина разорвала сотрудничество с Россией в вопросах противодействия терроризму. Такое решение приняли в правительстве Незалежной 8 июля.

Документ действовал восемь лет.

"Прекратить действие меморандума между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в Ялте 12 июля 2012 года", — говорится в тексте постановления правительства Украины.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России принята новая "Стратегия противодействия экстремизму". Документ, подписанный президентом Владимиром Путиным в мае, будет действовать до 2025 года. В начале февраля российский лидер заявил, что в настоящее время мир находится у опасной черты из-за угрозы распространения терроризма и вооруженных конфликтов.

В конце прошлого года ФСБ задержала двух террористов, готовивших атаку в Санкт-Петербурге. Успех операции был обусловлен тем, что информацией с российскими спецслужбами поделились коллеги из США. Теракты планировались в массовых местах в дни новогодних гуляний.