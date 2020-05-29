Путин подписал новую редакцию стратегии противодействия экстремизму

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в России до 2025 года. Соответствующий указ размещен на сайте правовой информации.

"В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Россиипостановляю утвердить новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в России до 2025 года", — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу с даты его подписания. Ранее, в начале февраля, российский лидер заявил, что в настоящее время мир находится у опасной из-за угрозы распространения терроризма и вооруженных конфликтов.

Ситуация, которая складывается сейчас в России и мире является уникальной. Это отражается на всех сферах жизни. И все решения, которые вынуждены принимать власти, тоже новы. Так описал ситуацию с коронавирусом и вызванным им кризисом президент России Владимир Путин.