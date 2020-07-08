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Директор ФБР: Китай - это самая большая угроза для нас

Мир

"Акты шпионажа и воровства со стороны правительства Китая представляют собой самую большую долгосрочную угрозу для будущего США".

С таким заявлением выступил 7 июня в Гудзоновском институте в Вашингтоне директор ФБР Кристофер Рэй.

По его словам,КНР ведет "многоплановую подрывную кампанию", направленную против Соединенных Штатов.

Он сказал, что сейчас

"Китай начал нацеливаться на китайских граждан, живущих за рубежом, принуждая их вернуться, и работает над тем, чтобы поставить под угрозу исследования коронавируса США. Ставки в затеянной игре очень высоки - Китай прилагает все усилия для того, чтобы стать единственной сверхдержавой в мире любыми средствами".

Картина "китайского вмешательства" глазами ФБР

В своем почти часовом выступлении во вторник директор ФБР обрисовал яркую картину китайского вмешательства, далеко идущую кампанию экономического шпионажа, кражи данных и денежных средств и незаконной политической деятельности, включая взяточничество и шантаж для влияния на политику США.

"ФБР открывает новое дело о контрразведке, связанное с Китаем, - сказал Рей. - Из почти 5 тысяч активных контрразведывательных дел, которые в настоящее время ведутся по всей стране, почти половина связана с Китаем."

Директор ФБР помимо прочего заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин возглавил программу под названием "Охота на лис", ориентированную на китайских граждан, проживающих за рубежом, которые рассматриваются как угрозы китайскому правительству.

"Мы говорим о политических соперниках, диссидентах и критиках, стремящихся разоблачить обширные нарушения прав человека в Китае, - сказал он. - Китайское правительство хочет заставить их вернуться в Китай, и тактика Китая, чтобы добиться этого, шокирует..." 

Это не первый раз, когда директор ФБР Кристофер Рей классифицировал Китай как "главную разведывательную угрозу" для США, но во вторник он усилил критику, сосредоточившись на "всеохватных усилиях Пекина", чтобы стать единственной сверхдержавой в мире.

Это явно свидетельствует о том, что Вашингтон теперь видит в Пекине не только агрессивного противника, но и амбициозного претендента на мировое лидерство.

С мнением ФБР согласны в Белом доме

Администрация Трампа говорит, что "теперь пришло время проснуться от 40 лет политических неудач в отношении Китая", в то время как ее критики видят в этом попытку отвлечь внимание от собственных неудач президента и увеличить его шансы на победу на повторных выборах.

Несомненно то, что динамика отношений между Китаем и США фундаментально изменилась, и независимо от того, кто будет следующим президентом США, напряженные противостояния китайско-американских отношений неизбежно продолжатся.

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