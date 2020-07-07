Эксперт: будущее Донбасса связано с Россией

Самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР вряд ли станут официально регионами России. А вот их жители, вероятнее всего, станут гражданами РФ.

Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

"Я думаю, что официальное вхождение самопровозглашенных республик в состав России вряд ли может состояться. Тут, скорее, речь идет о юридической стороне дела, которая касается вхождения граждан ДНР и ЛНР в состав России, юридическое вхождение, то есть выдача им гражданства России. Но сами государственные структуры ДНР и ЛНР вряд ли могут присоединиться к Российской Федерации просто потому, что это невозможно по нормам международного права", — пояснил эксперт.

Он отметил, что у Крыма была особенная ситуация, которой нет в Донбассе, и она полностью соответствовала нормам международного права.

"В Донбассе нет официально зарегистрированного иноэтнического большинства населения, там не было своей автономии и истории ущемления ее прав. Там, к сожалению, не удалось удержать законно избранную местную власть, она сбежала очень рано, в 2014 году. Все это делает ситуацию в Донбассе совсем иной, чем в Крыму. Тем не менее, есть факт восстания в Донбассе. И, конечно, этот факт определяет его дальнейшую судьбу. Я не сомневаюсь, что будущее Донбасса связано именно с Россией. И не могу себе представить возвращение Донбасса в состав Украины, тем более что Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло", — заключил Неменский.

В итоге Донбасс де-факто станет частью России, а де-юре граждане ДНР и ЛНР будут гражданами России.

Ранее возможность присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик оценили в Кремле.