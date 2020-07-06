Песков рассказал, планирует ли Россия присоединить Донбасс

Информации о планах России присоединить Донецкую народную республику в Кремле нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков отметил, что Москва всегда поддерживала самопровозглашенную республику и продолжит делать это в дальнейшем.

"Что касается каких-то шагов в сторону России, я информацией на этот счет не располагаю", — заявил представитель Кремля.

Он напомнил, что жители ДНР и ЛНР могут по своему желанию получить гражданство России. Но это делается из "сугубо гуманитарных соображений".

О возможном расширении границ России заявил бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай. По его словам, об этом свидетельствует то, что многие жители ДНР и ЛНР получили российские паспорта и даже участвовали в голосовании по поправкам в Конституцию.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению московского политолога Владимира Карасева, Донбасс войдет в состав России с помощью поправок в Конституцию. Он отметил, что в 67 статье обновленного закона появилось понятие "федеральные территории".