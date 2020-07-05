Ранее первый премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что в скором времени Донбасс юридически войдет в состав России.
Первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков не поверил в слова своего бывшего сторонника.
"Безответственный треп. Это все, что я могу сказать о мнении Бородая. Бородай ради красного словца не пожалеет и отца. Он сказал это ради того, чтобы выглядеть ультрапатриотом", — пояснил Стрелков.
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова Эльмана Пашаева о том, что Михаил Ефремов может быть не виновен.