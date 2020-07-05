Стрелков не верит, что Донбасс войдет в состав России

Ранее первый премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что в скором времени Донбасс юридически войдет в состав России.

Первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков не поверил в слова своего бывшего сторонника.