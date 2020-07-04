Рябков: переговоры об обмене Пола Уилана не ведутся

Соединенные Штаты Америки и Россия не ведут переговоры о возможном обмене осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.