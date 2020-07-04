Соединенные Штаты Америки и Россия не ведут переговоры о возможном обмене осужденного за шпионаж Пола Уилана.
Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Упоминалось о неких закрытых консультациях, переговорах по этому вопросу. Я со всей ответственностью заявляю, что подобного рода обсуждения с США не ведутся", — утверждает дипломат.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.