В Китае более 80 тонн золота оказались поддельными

В Китае золотые слитки массой 83 тонны компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными. Все они были изготовлены из позолоченной меди.

"Слитки изготовлены из медного сплава и сверху покрыты золотом. Компания привлекла кредиты на сумму 20 млрд юаней ($2,8 млрд), а в залог банку оставила эти слитки", — сообщает агентство Caixin.

Стоит отметить, что 83 тонны золота являются эквивалентом 22% годового производства в КНР и 4% общего запаса этого драгоценного металла.

Кредиторы обратились в суд, а также потребовали возмещения убытков от государственной страховой компании PICC Property and Casualty.

Wuhan Kingold Jewelry раньше была государственной компанией, а в 2002 году ее преобразовали в акционерное общество.

В последнее время на фоне ситуации с коронавирусом растет цена золота. По данным на 3 июля, она составляет $1784,25 за унцию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Кореи изобрели полимер, который способен притягивать атомы золота из растворенных компонентов электроники.