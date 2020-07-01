В Корее придумали, как добывать золото из электронных отходов

Учёные из Кореи изобрели полимер, который способен притягивать атомы золота из растворенных компонентов электроники.

Созданное на основе органического соединения порфирина вещество, благодаря наличию большого количества микроскопически пор, притягивает атомы драгоценных металлов.

Электронные компоненты растворяют в кислоте, после чего начинается процесс добычи золота. Полимер впитывает в себя 99% растворенного в смеси золота в течение получаса нахождения в растворе. Затем с помощью кислоты происходит отделение ресурса от полимера. В итоге получается продукт, который содержит 94% золота.

Стоит отметить, что полимер можно использовать несколько раз, что экономически выгодно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из России вывезли тонну золота.