"Спасайте, что можно!" - из России вывезли тонну золота

Тонна золота, оценочная стоимость которой выше 2,3 млрд рублей, вывезена в Великобританию из России.

Сообщение об этом прошло в эфире РенТВ.

Известно о вывозе драгметаллов стало, можно сказать, случайно. 26 марта, в четверг, на территории аэропорта Шереметьево был найден расколотый контейнер, в котором лежали 2 золотых слитка. Видимо, "посылка" выпала с погрузочной тележки.

Как стало известно ТК, в налоговой декларации на слитки указано:

"вес драгметалла вместе с кейсом — 25,5 кг. Оценочная стоимость — 57 977 797 рублей".

Драгоценный груз

"Выпавший" контейнер в грузовом отсеке самолета должен был занять место № 20. А, судя по накладной, выкуплено хозяином груза было 40 мест для груза в 1023,75 кг.

Стоимость груза, который полетел из московского Шереметьева в лондонский Хитроу — 2 млрд 219 млн рублей.

Что удалось узнать

Как стало известно в ходе журналистского расследования, хозяин груза — ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова" — собственником его не является.

"Завод просто оказывает услугу по извлечению золота. Нам недропользователи привозят сырье. Мы — извлекаем цветмет, какой есть. Здесь вот золото было. Ни до, ни после работ мы металлом не владеем", — цитирует РЕН ТВ слова Марии Юферовой, руководителя пресс-службы "Красцветмета".

Когда именно, в какие сроки, формировался данный "золотой запас" Юферова сказать затруднилась.

Да это — по большому счету — и не суть важно. Важно то, что вывезен он был явно в спешном порядке.

Напомним, 25 марта президент России озвучил, что налогом в 15% будут облагаться все выводимые за рубеж дивиденды.

Что за "физлицо" эвакуировало золото — журналистам выяснить не удалось: информация о владельце груза является конфиденциальной и раскрытию не подлежит.