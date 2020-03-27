Тонна золота, оценочная стоимость которой выше 2,3 млрд рублей, вывезена в Великобританию из России.
Сообщение об этом прошло в эфире РенТВ.
Известно о вывозе драгметаллов стало, можно сказать, случайно. 26 марта, в четверг, на территории аэропорта Шереметьево был найден расколотый контейнер, в котором лежали 2 золотых слитка. Видимо, "посылка" выпала с погрузочной тележки.
Как стало известно ТК, в налоговой декларации на слитки указано:
"вес драгметалла вместе с кейсом — 25,5 кг. Оценочная стоимость — 57 977 797 рублей".
Как стало известно в ходе журналистского расследования, хозяин груза — ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова" — собственником его не является.
"Завод просто оказывает услугу по извлечению золота. Нам недропользователи привозят сырье. Мы — извлекаем цветмет, какой есть. Здесь вот золото было. Ни до, ни после работ мы металлом не владеем", — цитирует РЕН ТВ слова Марии Юферовой, руководителя пресс-службы "Красцветмета".
Когда именно, в какие сроки, формировался данный "золотой запас" Юферова сказать затруднилась.
Напомним, 25 марта президент России озвучил, что налогом в 15% будут облагаться все выводимые за рубеж дивиденды.
Что за "физлицо" эвакуировало золото — журналистам выяснить не удалось: информация о владельце груза является конфиденциальной и раскрытию не подлежит.
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