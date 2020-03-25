Путин призвал повысить налог на вывод доходов в офшоры

Владимир Путин в рамках своего обращения 25 марта дал поручение правительству внести изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, в которые выводятся доходы российских граждан.

Также он отметил, что РФ выйдет из договоров с теми странами, которые не будут согласны повысить налоги на дивиденты.

"Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом", — подчеркнул президент.

В настоящее время две трети таких средств облагаются реальной ставкой налога в 2%, а зарплата россиян облагается подоходным налогом в 13%.

Президент предложил повысить налог на вывод доходов в офшоры с 2 до 15%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Путин дал поручение в два раза снизить ставку страховых взносов.