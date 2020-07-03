Белоруссия отмечает День независимости

День независимости отмечает сегодня Белоруссия. Национальный праздник приходится на 3 июля.

С памятной датой республику поздравил президент России Владимир Путин.

"Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран", — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Путин отметил, что Россию и Белоруссию всегда связывали дружба и союзничество.

Ранее "Правда.Ру" писала, что страны пришли к соглашению по цене на газ. Спорный вопрос удалось решить на встрече министров энергетики. При этом Белоруссия задолжала России за газ почти 166 миллионов долларов.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко передавал Петру Порошенко, когда тот был президентом Украины, данные о перемещениях российских войск на границе с "незалежной". Такое обвинение выдвинул журналист Максим Юсин.