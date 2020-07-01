Белорусский лидер Александр Лукашенко передавал своему коллеге Петру Порошенко информацию о перемещениях российских войск на границе с Украиной.

Об этом рассказал журналист Максим Юсин.

"Об этом не говорят и не пишет официальная пресса, но когда я готовился к поездке на парламентские выборы в Белоруссии, я общался с людьми, отвечающими за белорусское направление в Москве и в нашем посольстве в Минске. Не буду уточнять, где мне об этом сказали, чтобы не выдать источник. Мне сказали: "Не думайте, что в Москве не знают, насколько Александр Григорьевич тесно общался с Петром Алексеевичем", — пояснил Юсин.