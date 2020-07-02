Эксперт: решить территориальный вопрос Индии и Китая невозможно

Позитивного разрешение конфликта между Индией и Китая ждать не стоит. Их территориальный спор на сегодняшний день разрешить невозможно.

Такого мнение придерживается и. о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

"В течение последних нескольких лет происходила вялая, но тем не менее эскалация отношений. То, что происходит в последние недели, более серьезно. До этого такое столкновение было в 2017 году, оно было связано с Бирмой. Очевидно, что ситуация не имеет позитивного разрешения, то есть решить территориальный вопрос невозможно. По крайней мере на сегодняшний день. Сейчас самое главное, чтобы не прозвучали выстрелы, чтобы на фоне вообще ухудшающейся ситуации в мире и Восточной Азии не было бы деградации отношений этих двух стран", — пояснил эксперт.

Маслов отметил, что, вероятнее всего, договоренности между Индией и Китаем достигнуты будут. Это и вопрос о разведении войск, и соглашение о линиях связи. Оно необходимо, чтобы в случае неожиданного конфликта власти могли оперативно связаться друг с другом.

Напомним, что в середине июня произошел конфликт между военными двух стран.