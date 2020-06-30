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Крымский политолог: невозможно обменять Донбасс на Крым

Мир » Бывший СССР » Украина

Мнение о том, что если Россия вернет Украине Донбасс, то киевские власти восстановят водоснабжение Крыма, нежизнеспособно. Хотя бы потому, что никто не отнимал у Украины ни Крым, ни Донбасс.

Такое мнение высказал крымский политолог Владислав Ганжара. Он напомнил, что жители обоих регионов сами пожелали выйти из-под киевской власти. Но крымчане предпочли войти в состав России, а жители Донбасса решили обрести независимость.

"Украина своими действиями действительно создала такую ситуацию на юго-востоке страны, что два региона — Донецк и Луганск - отделились от украинского государства и сегодня имеют свой статус, но не имеют особого статуса в украинской Конституции, что должно было давным-давно произойти, исходя из Минских соглашений. И здесь роль Российской Федерации заключалась только в том, что благодаря действиям нашей страны восток Украины все-таки не был залит кровью в том объеме, в котором это могло бы произойти. Российская Федерация играет роль регулятора в этой ситуации на востоке Украины, но ни в коей мере не распоряжается судьбой этого региона", — отметил эксперт.

Он напомнил, что в двух народных республиках проживает почти четыре миллиона человек. И они не готовы и не планируют возвращаться в состав Украины. Поэтому никакого варианта с обменом водоснабжения Крыма на Донбасс просто не может быть.

"Как мне видится, это является исключительно домыслами определенных политических сил. Возможно, Украине и хотелось бы такого развития событий, чтобы Российская Федерация действительно прекратила гуманитарную поддержку народа народных республик. Этот размен, на мой взгляд, невозможен. Мы до сих пор не имеем международной, правовой оценки действиям Украины относительно блокады Северо-Крымского канала. Ведь, по сути, эта водная артерия обеспечивала полуостров пресной питьевой водой. 6 лет назад Украина действительно осуществила противоправные действия против 2,5 миллионов человек. А Украина здесь, конечно, будет спекулировать, пытаться в этом смысле получить для себя определенные дивиденды", — заключил эксперт.

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