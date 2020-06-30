Крымский политолог: невозможно обменять Донбасс на Крым

Мнение о том, что если Россия вернет Украине Донбасс, то киевские власти восстановят водоснабжение Крыма, нежизнеспособно. Хотя бы потому, что никто не отнимал у Украины ни Крым, ни Донбасс.

Такое мнение высказал крымский политолог Владислав Ганжара. Он напомнил, что жители обоих регионов сами пожелали выйти из-под киевской власти. Но крымчане предпочли войти в состав России, а жители Донбасса решили обрести независимость.

"Украина своими действиями действительно создала такую ситуацию на юго-востоке страны, что два региона — Донецк и Луганск - отделились от украинского государства и сегодня имеют свой статус, но не имеют особого статуса в украинской Конституции, что должно было давным-давно произойти, исходя из Минских соглашений. И здесь роль Российской Федерации заключалась только в том, что благодаря действиям нашей страны восток Украины все-таки не был залит кровью в том объеме, в котором это могло бы произойти. Российская Федерация играет роль регулятора в этой ситуации на востоке Украины, но ни в коей мере не распоряжается судьбой этого региона", — отметил эксперт.

Он напомнил, что в двух народных республиках проживает почти четыре миллиона человек. И они не готовы и не планируют возвращаться в состав Украины. Поэтому никакого варианта с обменом водоснабжения Крыма на Донбасс просто не может быть.