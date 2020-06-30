52-летний мужчина скончался в южном индийском городе Бангалор после того, как, почувствовав себя плохо, посетил 18 больниц и позвонил еще в 32 в поисках помощи.
Мужчина жаловался на одышку, и в выходные у него была высокая температура.
"Дядя почти 36 часов пытался попасть к врачу: ездил в больницы и обзванивал приемные покои, умоляя их принять его. Но когда в одной больнице, наконец, согласились взять его на лечение, он не дошел до палаты — умер на пороге клиники", — рассказывает племянник этого человека газете Times of India.
Несмотря на то что он после смерти был протестирован на коронавирус, его семья все еще ждет результатов:
"Мы не знаем, был ли наш дядя заражен COVID-19, или мы потеряли его из-за атмосферы страха, созданной вирусом", — говорит племянник.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.