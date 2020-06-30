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Пандемическое безумство: 50 больниц в Индии отказались принять больного

Мир

52-летний мужчина скончался в южном индийском городе Бангалор после того, как, почувствовав себя плохо, посетил 18 больниц и позвонил еще в 32 в поисках помощи.

Мужчина жаловался на одышку, и в выходные у него была высокая температура.

"Дядя почти 36 часов пытался попасть к врачу: ездил в больницы и обзванивал приемные покои, умоляя их принять его. Но когда в одной больнице, наконец, согласились взять его на лечение, он не дошел до палаты — умер на пороге клиники", — рассказывает племянник этого человека газете Times of India.

Несмотря на то что он после смерти был протестирован на коронавирус, его семья все еще ждет результатов:

"Мы не знаем, был ли наш дядя заражен COVID-19, или мы потеряли его из-за атмосферы страха, созданной вирусом", — говорит племянник.

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