Белорусский лидер Александр Лукашенко напомнил о важности идеологической работы с детьми.

"Не будем заниматься своими детьми мы — ими займутся чужие учителя этой жизни. И тогда в истории независимой Беларуси, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку. Даже жирную", — пояснил президент.

"Вы знаете, что происходит с молодежью, которая остается один на один с информационным пространством. Я прямо говорю: там ею уже занимаются другие воспитатели, зарубежные идеологи, а иногда и преступники", — добавил Лукашенко.