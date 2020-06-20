В Иране маленькие дети задохнулись в запертой на солнце машине.
Телерадиокомпания IRIB со ссылкой на представителя сил правопорядка сообщила о том, что инцидент произошел в городе Керманшах.
"3-летняя девочка и 4-летний мальчик, которые приходились друг другу двоюродными братом и сестрой, остались без присмотра родителей в автомобиле марки "Саманд", который принадлежал семье одного из них. Машина подвергалась воздействию солнца, когда дети захотели выйти из машины, они поняли, что дверь заперта", — заявил половник Мохаммад Реза Амуи.
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