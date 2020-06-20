В Иране двое детей задохнулись из-за сильной жары

В Иране маленькие дети задохнулись в запертой на солнце машине.

Телерадиокомпания IRIB со ссылкой на представителя сил правопорядка сообщила о том, что инцидент произошел в городе Керманшах.