Россия готова делиться своими методами борьбы с COVID-19

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал журналистам о том, что Россия готова делиться с АСЕАН опытом борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Россия продолжает оказывать содействие АСЕАН в укреплении кадрового потенциала в сфере здравоохранения, готовы делиться передовым опытом профилактики и реагирования на инфекционные заболевания", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в специальной встрече Россия-АСЕАН.

Для справки:

АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.