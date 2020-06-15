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Порошенко назвал виновного в потере Крыма

Мир » Бывший СССР » Украина

Потеря Крыма — вина бывшего президента Украины Виктора Януковича. Именно он пригласил в Незалежную российские оккупационные войска.

Такое мнение высказал на допросе другой бывший президент Украины Петр Порошенко.

"За потерю части территории, которую весь мир и международное право рассматривают как российскую агрессию, отвечает за это бывший президент Украины Янукович", — заявил экс-лидер страны.

Он подчеркнул, что, будучи в Крыму в 2014 году, видел там российских военных.

Напомним, что Облонский районный суд Киева рассматривает уголовное дело о госизмене, возбужденное в отношении Виктора Януковича. Свидетелями проходят Петр Порошенко и Арсений Яценюк. В конце прошлого года суд вынес обвинительный приговор и заочно приговорил его к 13 годам колонии. Адвокаты подали апелляцию.

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский назвал главную ошибку Петра Порошенко. По его словам, тот до сих пор считает себя украинским лидером.

В отношении самого Порошенко на Украине также возбуждено несколько уголовных дел. Одним из последних обвинений стало подозрение в даче "незаконного приказа" главе Службы внешней разведки.

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