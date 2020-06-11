Зеленский назвал главную ошибку Порошенко

Петр Порошенко до сих пор считает себя президентом Украины. И в этом его главная ошибка.

Такое мнение высказал действующий президент Украины Владимир Зеленский в интервью. Он также рассказал, что Порошенко предлагал помощь, от которой украинский лидер отказался.

"Порошенко с начала моего президентства хотел со мной встретиться. Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла из-за того, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой. Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент", — пояснил Зеленский

По его словам, Порошенко говорил о нем странные вещи международным партнерам, которые принимали Зеленского как врага.

В этом же интервью Владимир Зеленский сообщил, что иногда общается с олигархом Игорем Коломойским, которого часто обвиняют в покровительстве президента Украины. По его словам, бизнесмен пишет сообщения и дает советы. "У него свои мысли, такой человек, влиятельный человек", — резюмировал Зеленский.