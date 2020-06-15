Известная певица и актриса Барбара Стрейзанд решила подарить дочери Джорджа Флойда очень дорогой подарок. Она преподнесла девушке акции компании Disney, и теперь дочь "символа борьбы против расизма" стала совладельцем компании.
Соответствующая публикация появилась на странице Джианны Флойд. Она опубликовала фотографию с Барбарой Стрейзанд и сертификатом на получение ценных бумаг.
"Теперь благодаря вам я являюсь акционером Disney", — написала под фото девушка.
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