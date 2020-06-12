Комендантский час отменят в Таиланде

Четвертый этап снятия ограничений начнется в Таиланде на следующей неделе. С понедельника в стране отменят комендантский час и введут ряд послаблений.

Такое решение принял Центр по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Постановлением полностью отменяется действие комендантского часа, который сейчас соблюдается с 23.00 до 03.00. С понедельника открываются все частные школы, ведомственные учебные заведения и профессиональные училища, а также общеобразовательные школы с количеством учеников не более 100 человек", — рассказал пресс-секретарь Центра Тхависин Висануйотхин.

В ресторанах снова будут продавать алкогольные напитки. Откроются массажные салоны, но на каждого клиента должно быть не меньше пяти квадратных метров площади.

А вот бары и пабы пока останутся закрытыми. Не разрешили работать и массажным салонам с водными процедурами.

Сейчас в Таиланде не регистрируются новые случаи коронавируса уже в течение 18 дней. По данным на пятницу, выявлено 4 случая, но они являются завозными из-за границы. За время эпидемии в стране инфекцией заболели 3129 человек. Жертвами заболевания стали 58 пациентов, а полностью выздороветь смогли 2987 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о суровости тайских законов. Двух владельцев ресторана, попавшихся на мошенничестве, приговорили к 1446 годам лишения свободы.