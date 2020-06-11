Закон Таиланда суров: за мошенничество там сажают на сотни лет

Суд в Таиланде приговорил двух владельцев ресторана к 1446 годам тюрьмы каждого "за обман общественности".

В прошлом году ресторан laemgate seafood запустил онлайн-акцию, участникам которой предлагалось покупать еду "заранее по предоплате", причем в разы дешевле, чем она обычно стоит. Забронировать блюда можно было за несколько месяцев вперед.

Однако, после того, как "ваучеры" приобрели порядка 20 тысяч человек, а выручка составила 50 млн тайских батов (£1,2 млн; $1,6 млн), компания - владелец ресторана заявила, что "не может закупить достаточное количество морепродуктов, чтобы обеспечить выросший спрос" и закрыла ресторан.

После того,как обманутые покупатели обратились в полицию, Апичарт Боуорнбанчарак и Прапассорн Боуорнбанча были арестованы.

Согласно тайскому закону срок тюремного заключения за мошенничество - до 20 лет. Но в этот раз было слишком много потерпевших...

Встать, суд идет

10 июня владельцы ресторана были признаны виновными в мошенничестве по 723 пунктам обвинения и приговорены к 1446 годам тюремного заключения каждый.

Они признали свою вину, и их приговоры были сокращены наполовину до 723 лет каждому.