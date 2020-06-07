Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Соединенные Штаты, в которых сейчас происходят беспорядки, столкнулись с теми же проблемами, которые они сами и устраивали в других странах.
"То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединенных Штатах — это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя", — сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Сергей Шнуров не смог сдержаться в комментарии к словам Валерии о том, что он просил помощи у ее мужа.