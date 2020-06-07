Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала протесты в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Соединенные Штаты, в которых сейчас происходят беспорядки, столкнулись с теми же проблемами, которые они сами и устраивали в других странах.