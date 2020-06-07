Военнослужащие национальной гвардии США в Атланте выразили солидарность с протестующими. Незадолго до комендантского часа они исполнили танец "Макарена".
Участники акции протеста присоединились к нацгвардейцам и станцевали вместе с ними.
Массовые акции протеста продолжаются в США уже более двух недель из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.