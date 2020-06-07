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Нацгвардейцы в США станцевали "Макарену" с протестующими

Мир » Северная Америка » США и Канада

Военнослужащие национальной гвардии США в Атланте выразили солидарность с протестующими. Незадолго до комендантского часа они исполнили танец "Макарена".

Участники акции протеста присоединились к нацгвардейцам и станцевали вместе с ними.

Массовые акции протеста продолжаются в США уже более двух недель из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

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