Нацгвардейцы в США станцевали "Макарену" с протестующими

Военнослужащие национальной гвардии США в Атланте выразили солидарность с протестующими. Незадолго до комендантского часа они исполнили танец "Макарена".

Участники акции протеста присоединились к нацгвардейцам и станцевали вместе с ними.

Массовые акции протеста продолжаются в США уже более двух недель из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.