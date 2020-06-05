Александр Лукашенко в процессе переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном заявил, что Белоруссия и Венгрия столкнулись с наглыми попытками оказать на них давление из-за строительства АЭС. Белорусский лидер также отметил, что такие методы воздействия неприемлемы.
"Наши страны столкнулись с абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ", — заявил Лукашенко.
Политик подчеркнул, что Минск и Будапешт планируют дать адекватный, но жесткий ответ. Лукашенко отметил, что Белоруссия не допустит давления на ее политику в области энергетики.
Лукашенко также заявил о том, что Белоруссия готова принять экспертов МАГАТЭ и Евросоюза, которые должны убедиться в том, что БелАЭС не представляет никакой угрозы.
В Венгрии при участии России реализуется проект по строительству двух новых энергоблоков АЭС "Пакш".
Строительство БелАЭС ведется в 18 километрах от Островца Гродненской области. Президент соседней Литвы Гитанас Науседа заявил, что проект является современным Чернобылем.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Белоруссия задолжала России за газ почти $166 млн.
Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...