Лукашенко назвал наглыми попытки противодействовать возведению АЭС

Александр Лукашенко в процессе переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном заявил, что Белоруссия и Венгрия столкнулись с наглыми попытками оказать на них давление из-за строительства АЭС. Белорусский лидер также отметил, что такие методы воздействия неприемлемы.

"Наши страны столкнулись с абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ", — заявил Лукашенко.

Политик подчеркнул, что Минск и Будапешт планируют дать адекватный, но жесткий ответ. Лукашенко отметил, что Белоруссия не допустит давления на ее политику в области энергетики.

Лукашенко также заявил о том, что Белоруссия готова принять экспертов МАГАТЭ и Евросоюза, которые должны убедиться в том, что БелАЭС не представляет никакой угрозы.

В Венгрии при участии России реализуется проект по строительству двух новых энергоблоков АЭС "Пакш".

Строительство БелАЭС ведется в 18 километрах от Островца Гродненской области. Президент соседней Литвы Гитанас Науседа заявил, что проект является современным Чернобылем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Белоруссия задолжала России за газ почти $166 млн.