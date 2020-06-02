Индия может сменить название страны на Бхарат

В Индии долгие годы ведутся споры о необходимости переименования государства. А начались они ещё в 1940 году, когда страна получила независимость от Великобритании.

Тогда было множество сторонников того, чтобы полностью отказаться от названия "Индия", поскольку оно ассоциируется с колониальным прошлым.

2 июня Верховный суд Индии рассмотрит петицию, в которой жители страны требуют убрать все упоминания об "Индии" из Конституции, а также изменить название государства на "Бхарат".