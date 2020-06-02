В Индии долгие годы ведутся споры о необходимости переименования государства. А начались они ещё в 1940 году, когда страна получила независимость от Великобритании.
Тогда было множество сторонников того, чтобы полностью отказаться от названия "Индия", поскольку оно ассоциируется с колониальным прошлым.
2 июня Верховный суд Индии рассмотрит петицию, в которой жители страны требуют убрать все упоминания об "Индии" из Конституции, а также изменить название государства на "Бхарат".
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".