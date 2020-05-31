Власти Южной Кореи рассмотрят приглашение Соединенных Штатов Америки на участие в саммите "Большой семерки", который американский лидер перенес на сентябрь.
Об этом сообщил источник в администрации главы государства южнокорейской республики.
"Мы осведомлены о сообщениях касательно приглашения Южной Кореи на саммит G7, в дальнейшем будем обсуждать это с американской стороной", — рассказал источник.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.