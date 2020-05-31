Южная Корея рассмотрит приглашение Трампа на G7

Власти Южной Кореи рассмотрят приглашение Соединенных Штатов Америки на участие в саммите "Большой семерки", который американский лидер перенес на сентябрь.

Об этом сообщил источник в администрации главы государства южнокорейской республики.