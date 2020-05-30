Американский лидер Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель могли говорить на повышенных тонах из-за санкций, которые Вашингтон планирует ввести против "Северного потока-2".

Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам Юшкова, ограничительные меры США в отношении трубопровода навредят многим немецким компаниям.

"Соответственно, цены будут расти, и поставщики американского СПГ смогут рентабельно поставлять газ в Европу. А сейчас они несут убытки и критикуют Германию за то, что та недоплачивает в бюджет НАТО, требуют доплачивать им за газ, потому что в нем содержится "молекула свободы". А немцы отстаивают свою свободу выбора и возможность покупать дешевый российский газ, а не дорогой американский", пояснил Юшков.