Баранец: вбросы ПНС о Шугалее созданы по лекалам Запада

Голословные обвинения в шпионаже в адрес Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые звучат со стороны так называемого ПНС, созданы по шаблону западных вбросов, заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич прокомментировал слова главы так называемого ПНС Файеза Сарраджа, назвавшего российских социологов "шпионами". Малькевич назвал заявление Сарраджа "хамским и бессмысленным"

"Саррадж обвинил Максима Шугалея, который больше года находится в тюрьме "Митига" в Триполи, в том, что тот является российским шпионом и передавал в РФ какую-то информацию о состоянии дел в Ливии. И какие-то прочие "шифровки". Это все ложь — заявляем ответственно. Все материалы, которые передавал Шугалей, находятся у нас — в Фонде защиты национальных ценностей. Они опубликованы на нашем сайте, все совершенно открыто и гласно", — сказал глава ФЗНЦ.

По его мнению, Саррадж всего лишь марионетка в руках боевиков "Аль-Каиды"* и "Братьев-мусульман"* (террористических организаций, запрещённых в РФ). Позицию Малькевича поддержал и Баранец, отметивший, что ПНС ведёт антироссийскую информационную войну, пытаясь втянуть Россию во внутренний конфликт.

"Запускалась информация о том, что армия ПНС захватила несколько якобы российских ЗРПК "Панцирь". При этом никого не волновало, что комплексы оказались в расположении ЛНА с подачи Объединенных Арабских Эмиратов. Таким же образом запускались слухи о переброске истребителей МиГ-29 с авиабазы Хмеймим. Но как всегда ни одного факта", — напоминает военный эксперт.

Баранец отметил, что ПНС ведёт инфовойну в стиле Запада, не предъявляя никаких доказательств. Такая же история была со сбитым в небе над Донбассом малайзийским Боингом.

"Сегодня в ПНС рассказывают нам, что российский социолог был шпионом, но где факты? Дайте вещественные доказательства, объясните на чем строятся обвинения, дайте показания свидетелей, какие-то другие документы. Ничего, кроме лжи и подлога. ПНС удерживает социологов просто потому, что они знают какую-то неприятную правду, их боятся отпускать", — отметил эксперт.

Баранец обратил внимание на то, что Шугалея могут пытать и пичкать наркотиками, чтобы вытащить из него признание.

"Это обычная практика в тех условиях, когда одна из сторон конфликта намерена из задержанного выкачать информацию, которая им нужна в пропагандистских целях. Это одна из манипуляций в современных антироссийских войнах", — подытожил эксперт.

Напомним, с мая 2019 года террористы ПНС незаконно удерживают российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в частной тюрьме "Митига". Триполитанское правительство не выдвигают им официальных обвинений и не дают контактировать с внешним миром.

*Организации, запрещенные на территории РФ