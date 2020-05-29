Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Калмыкии главу района сняли с должности из-за клубники
Баранец: вбросы ПНС о Шугалее созданы по лекалам Запада
Лувр откроют к середине лета
Постановление о возврате налога самозанятым подписали в правительстве
Экипажи противолодочных кораблей приступили к учениям в Баренцевом море
Белоруссия задолжала России за газ почти $166 млн
В Краснодарском крае завели уголовное дело на лжеинвалида
Facebook будет проверять личности авторов вирусных постов
Убийца по объявлению: СК завершил расследование дела Виталия Чикирева

Баранец: вбросы ПНС о Шугалее созданы по лекалам Запада

Мир » Остальной мир » Африка

Голословные обвинения в шпионаже в адрес Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые звучат со стороны так называемого ПНС, созданы по шаблону западных вбросов, заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич прокомментировал слова главы так называемого ПНС Файеза Сарраджа, назвавшего российских социологов "шпионами". Малькевич назвал заявление Сарраджа "хамским и бессмысленным"

"Саррадж обвинил Максима Шугалея, который больше года находится в тюрьме "Митига" в Триполи, в том, что тот является российским шпионом и передавал в РФ какую-то информацию о состоянии дел в Ливии. И какие-то прочие "шифровки". Это все ложь — заявляем ответственно. Все материалы, которые передавал Шугалей, находятся у нас — в Фонде защиты национальных ценностей. Они опубликованы на нашем сайте, все совершенно открыто и гласно", — сказал глава ФЗНЦ.

По его мнению, Саррадж всего лишь марионетка в руках боевиков "Аль-Каиды"* и "Братьев-мусульман"* (террористических организаций, запрещённых в РФ). Позицию Малькевича поддержал и Баранец, отметивший, что ПНС ведёт антироссийскую информационную войну, пытаясь втянуть Россию во внутренний конфликт.

"Запускалась информация о том, что армия ПНС захватила несколько якобы российских ЗРПК "Панцирь". При этом никого не волновало, что комплексы оказались в расположении ЛНА с подачи Объединенных Арабских Эмиратов. Таким же образом запускались слухи о переброске истребителей МиГ-29 с авиабазы Хмеймим. Но как всегда ни одного факта", — напоминает военный эксперт.

Баранец отметил, что ПНС ведёт инфовойну в стиле Запада, не предъявляя никаких доказательств. Такая же история была со сбитым в небе над Донбассом малайзийским Боингом.

"Сегодня в ПНС рассказывают нам, что российский социолог был шпионом, но где факты? Дайте вещественные доказательства, объясните на чем строятся обвинения, дайте показания свидетелей, какие-то другие документы. Ничего, кроме лжи и подлога. ПНС удерживает социологов просто потому, что они знают какую-то неприятную правду, их боятся отпускать", — отметил эксперт.

Баранец обратил внимание на то, что Шугалея могут пытать и пичкать наркотиками, чтобы вытащить из него признание.

"Это обычная практика в тех условиях, когда одна из сторон конфликта намерена из задержанного выкачать информацию, которая им нужна в пропагандистских целях. Это одна из манипуляций в современных антироссийских войнах", — подытожил эксперт.

Напомним, с мая 2019 года террористы ПНС незаконно удерживают российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в частной тюрьме "Митига". Триполитанское правительство не выдвигают им официальных обвинений и не дают контактировать с внешним миром.

*Организации, запрещенные на территории РФ

ливия пнс ливии максим шугалей виктор баранец обвинение в шпионаже
Последние материалы
Баранец: вбросы ПНС о Шугалее созданы по лекалам Запада
Лувр откроют к середине лета
Постановление о возврате налога самозанятым подписали в правительстве
Экипажи противолодочных кораблей приступили к учениям в Баренцевом море
Белоруссия задолжала России за газ почти $166 млн
Политолог: создание единого регистра – процесс неизбежный
Разведчица Вавилова: бдительность не должна перейти в мнительность
В Краснодарском крае завели уголовное дело на лжеинвалида
Коронавирус как триггер отказа от наличных
Facebook будет проверять личности авторов вирусных постов
Популярное
Российский шоу-бизнес
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина

Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.

Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Новости Украины
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Новости Украины
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Российский шоу-бизнес
Флешмоб знаменитых: тему "голодающих артистов" подхватил Никас Сафронов
Любовь Степушова Почему сланцевые кампании США живут не по средствам Любовь Степушова Василий Амирджанов Москва откроется для прогулок строгого режима Василий Амирджанов Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко
Комментарии
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Белоруссия задолжала России за газ почти $166 млн
Употребление миндаля улучшает здоровье сердца и сосудов
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Индия "обошла" Китай по числу смертей от коронавируса
Канада на фоне пандемии "подцепила" вирус расизма
Флешмоб знаменитых: тему "голодающих артистов" подхватил Никас Сафронов
Взыскать немедленно: долги россиян достигли максимума
В Псковской области дети смогут гулять без родителей
Кадыров заявил об отсутствии личного самолета
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Пользователь Zoom создал своего двойника
Пользователь Zoom создал своего двойника
Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину
Уткин ответил на вопрос, чей Крым
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Взыскать немедленно: долги россиян достигли максимума
Эксперт оценил план правительства Мишустина по восстановлению экономики
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ