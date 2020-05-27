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Источник Правда.Ру

ВОЗ считает Америку новым эпицентром пандемии

Мир

Америка превратилась в новый эпицентр пандемии коронавируса.

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщила Карисса Этьен, директор ВОЗ по Северной и Южной Америке и глава Панамериканской организации здравоохранения.

"Исследование, проведенное в США, прогнозирует рост смертности в Бразилии и других латиноамериканских странах до конца августа. Сейчас не время для стран ослаблять ограничения. Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19 и тяжелые времена еще впереди", — сказала Этьен.

Статистика по континенту

На Американском континенте зарегистрировано:

  • более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом;
  • более 143 000 случаев смерти от вызванного им респираторного заболевания.

Латинская Америка обогнала Европу и Соединенные Штаты по числу ежедневных регистраций инфицированных.

Кроме того, чиновники ВОЗ обеспокоены усилением вспышек заболевания в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.

воз пандемия коронавирус латинская америка

Макрон направляет €8 млрд на спасение французского автопрома

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении правительства страны поддержать автомобильную промышленность, сделать ее европейским лидером в области электромобилей.

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Курильщики тяжелее переносят заражение коронавирусом

Здоровье

В релизе Роспотребнадзора сообщается о том, что курильщики страдают более тяжелой формой коронавируса. К тому же у курящих людей риск заразиться COVID-19 намного выше.

"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", — поясняется в релизе.

здоровье курильщики коронавирус роспотребнадзор

Twitter отметил твит Трампа знаком "фейка"

Мир

Пост президента США Дональда Трампа в Twitter впервые получил ярлык проверки фактов в Twitter: сервис проверки пометил его, как "содержащий, возможно, недостоверную информацию".

twitter твиттер дональд трамп

Коронавирус унес более 350 тысяч жизней

Мир

Более 350 тысяч человек погибли в результате пандемии коронавируса во всем мире.

Таковы данные трекера Университета Джонса Хопкинса.

На утро среды, 27 мая, в мире 

  • зарегистрировано 5 588 299 зараженных коронавирусом,
  • летальных исходов 350 423. 

Как свидетельствует официальная статистика,

  • число выявленных случаев удвоилось за месяц,
  • за последние 11 дней было зарегистрировано более миллиона новых случаев заболевания Covid-19,
  • за последние 48 часов было зарегистрировано 500 тысяч случаев заболевания.

Лидером по-прежнему остаются США:

  • там зарегистрировано почти треть от общего числа погибших в мире - 98 902 человека.

Ситуация в России

  • 362 342  зараженных,
  • 8 915 - выявлено заболевших за последние сутки,
  • 131 129 человек выздоровело,
  • 3 807 пациентов умерли.

 

коронавирус статистика пандемии

В Кузбассе из-за урагана без света остались почти 4,5 тыс. жителей

Россия » Сибирь » Кемерово

На сайте администрации Кузбасса сообщается о том, что этой ночью штормовым ветром были повреждены линии электропередач, крыши зданий и автомобили.

"В результате разыгравшейся ночью непогоды в регионе были повреждены кровли 147 домов и объектов соцсферы, включая 16 многоквартирных домов (из них пять в Кемерове) и 11 социальных объектов. Остальные 120 — кровли частных домов… Также повреждены 25 автомобилей (из них 11 в областном центре) и повалены 280 деревьев", — говорится в сообщении.

Известно, что без электричества остались почти 4,5 тысячи жителей.

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ВОЗ считает Америку новым эпицентром пандемии
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