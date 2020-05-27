ВОЗ считает Америку новым эпицентром пандемии

Америка превратилась в новый эпицентр пандемии коронавируса.

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщила Карисса Этьен, директор ВОЗ по Северной и Южной Америке и глава Панамериканской организации здравоохранения.

"Исследование, проведенное в США, прогнозирует рост смертности в Бразилии и других латиноамериканских странах до конца августа. Сейчас не время для стран ослаблять ограничения. Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19 и тяжелые времена еще впереди", — сказала Этьен.

Статистика по континенту

На Американском континенте зарегистрировано:

более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом;

более 143 000 случаев смерти от вызванного им респираторного заболевания.

Латинская Америка обогнала Европу и Соединенные Штаты по числу ежедневных регистраций инфицированных.

Кроме того, чиновники ВОЗ обеспокоены усилением вспышек заболевания в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.