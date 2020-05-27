ВОЗ считает Америку новым эпицентром пандемии

Америка превратилась в новый эпицентр пандемии коронавируса.
Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщила Карисса Этьен, директор ВОЗ по Северной и Южной Америке и глава Панамериканской организации здравоохранения.
"Исследование, проведенное в США, прогнозирует рост смертности в Бразилии и других латиноамериканских странах до конца августа. Сейчас не время для стран ослаблять ограничения. Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19 и тяжелые времена еще впереди", — сказала Этьен.
На Американском континенте зарегистрировано:
Латинская Америка обогнала Европу и Соединенные Штаты по числу ежедневных регистраций инфицированных.
Кроме того, чиновники ВОЗ обеспокоены усилением вспышек заболевания в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении правительства страны поддержать автомобильную промышленность, сделать ее европейским лидером в области электромобилей.
В релизе Роспотребнадзора сообщается о том, что курильщики страдают более тяжелой формой коронавируса. К тому же у курящих людей риск заразиться COVID-19 намного выше.
"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", — поясняется в релизе.
Пост президента США Дональда Трампа в Twitter впервые получил ярлык проверки фактов в Twitter: сервис проверки пометил его, как "содержащий, возможно, недостоверную информацию".
Более 350 тысяч человек погибли в результате пандемии коронавируса во всем мире.
Таковы данные трекера Университета Джонса Хопкинса.
На сайте администрации Кузбасса сообщается о том, что этой ночью штормовым ветром были повреждены линии электропередач, крыши зданий и автомобили.
"В результате разыгравшейся ночью непогоды в регионе были повреждены кровли 147 домов и объектов соцсферы, включая 16 многоквартирных домов (из них пять в Кемерове) и 11 социальных объектов. Остальные 120 — кровли частных домов… Также повреждены 25 автомобилей (из них 11 в областном центре) и повалены 280 деревьев", — говорится в сообщении.
Известно, что без электричества остались почти 4,5 тысячи жителей.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.