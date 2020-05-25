Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Татарстане женщину отправили на принудительное лечение после убийства
Украине потребовалась помощь в борьбе с коронавирусом
Три человека погибли при урагане в Свердловской области
Швеция поможет пострадавшим от коронавируса странам
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
В Якутии чиновник продал муниципальный дом вместе с жильцами
Нарколог прокомментировал идею повысить возраст продажи алкоголя
В Северной Осетии пьяный водитель сбил двоих полицейских
МИД Китая: США подталкивают мир к новой "холодной войне"
Ульяновские десантники попали в книгу рекордов Вооруженных сил РФ
Дмитрий Песков вылечился от COVID-19 и выписался из больницы
Эффективен ли фитнес в борьбе с болезнью Альцгеймера?
В Печенгском районе создадут новый природный заказник
Купить ювелирные изделия в России станет проще
Серийного автовора задержали в Новгородской области
Телеведущий Гордон обнаружил, что заболел COVID-19 прямо на съемках
На следующей неделе в России начнут снимать ограничения с туризма
Попова: коронавирус не планирует уходить
В Челябинске при строительстве ледового дворца украли почти 60 млн
Депутат Госдумы спрогнозировал повышение цен на бензин
Хабиб Нурмагомедов не стал делать тест на коронавирус
В Архангельске обсудили вопросы развития туризма
Трамп раскритиковал СМИ за публикацию материала о его игре в гольф
Большинство россиян проведут отпуск дома или на даче
В Югре планируют экспедицию к уникальной горе-пирамиде
Трое молодых людей в Воронеже пытались украсть партию дорогих видеокарт
Фигуристка Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
В Волгограде закрыли цех, где тоннами перерабатывали браконьерскую рыбу
Мария Луговая рассказала о сериале "Журавль в небе"
Ибрагимович может пропустить концовку сезона из-за травмы
Гоген Солнцев сделал из своей пожилой супруги клоуна
"Не надо": Лещенко ответил Пригожину
С июня КПП в Донбассе перейдут на летний режим работы
Глава красноярского Минздрава заболел коронавирусом
Суд арестовал мужчину, который захватил отделение Альфа-банка
У Погребняка развилась двусторонняя пневмония
В Ингушетии после пандемии ждут до 50 тыс. российских туристов
У писательницы Юлии Шиловой лопнула силиконовая грудь
В Приморье закрыли нелегальное онлайн-казино
Владелец "Спартака" Федун вылечился от коронавируса
В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек
В Швеции появилась первая сеть 5G
В Санкт-Петербурге День города пройдет без салюта
Фигуристки группы Тутберидзе заехали на базу "Новогорск"
"Охотник за успехом": пошаговое руководство, как достичь своей цели
Илон Маск решил изменить странное имя сына
Австрийский канцлер прокомментировал задержание президента в кафе
Зеленский попросил гуманитарную помощь у Израиля
Названо условие для возвращения грузинского посла в Киев
Двоих инспекторов ГИБДД в Краснодаре подозревают в получении взяток
Пола Уилана могут приговорить к 18 годам колонии
Евролига досрочно завершила сезон-2019/20
Агата Муцениеце помирилась с Павлом Прилучным
Лукашенко рассказал о своём выдвижении в президенты Белоруссии
Опубликована диета, которая позволяет сохранять форму Кейт Миддлтон
В Вологодской области мужчину осудили за убийство дочери
В Мехико обнаружили захоронения древних людей и мамонтов
Джиган впервые опубликовал фото с Самойловой после ссоры
Васильев призвал срочно выбрать нового главу СБР
Utair не будет возить пассажиров без теста на коронавирус
Источник Правда.Ру

Режим ЧС отменен в Японии

Мир » Азия » Дальний Восток

Режим чрезвычайной ситуации, который действовал полтора месяца из-за эпидемии коронавируса, отменили в Японии. Он сохранялся в некоторых префектурах, но с 25 мая отменен по всей стране.

Об этом заявил сегодня премьер-министр Синдзо Абэ.

"Режим ЧС отменяется на всей территории страны. Сохраняется возможность повторного объявления о введении режима ЧС при высокой скорости заражений", — отметил политик.

Сегодня режим ЧС сняли в Токио, а также префектурах Сайтама, Тиба, Хоккайдо и Канагава. По словам Абэ, страна почти победила коронавирус, однако расслабляться нельзя и важно помнить о мерах безопасности.

Теперь страна готовится к поэтапному снятию ограничений. В Токио выходят на первую фазу уже 26 мая. Будут открыты спортивные объекты, музеи и библиотеки, ресторанам разрешат работать до 22 часов. На втором этапе планируется открыть кинотеатры, частные школы, торговые центры, театры.

В страну по-прежнему ограничен въезд для граждан ряда государств. Сегодня его расширили, добавив еще 11 стран, таких как:

  • Афганистан,
  • Таджикистан,
  • Бангладеш,
  • Сальвадор,
  • Индия,
  • Пакистан,
  • Аргентина,
  • Киргизия.

Ранее японские власти объявили Курилы своими. Глава МИД Японии Тошимицу Моги заявил, что Курильские острова перешли под юрисдикцию Японии.


япония режим чс синдзо абэ коронавирус снятие ограничений

Еще одно дело возбудили против бывшего чиновника из Ставрополья

Происшествия » Человеческий фактор

Алексея Когарлыцкого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями еще в то время, когда он находился в должности первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края.

ск рф коррупция ставропольский край

МИД Японии опять называет Курильские острова "своими"

Мир » Азия » Дальний Восток

Япония вновь заявила, что "северные территории" — так в стране называют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — являются "островами, на которые распространяется суверенитет нашей страны".

япония россия курильские острова

Экс-дипломат: Китай открыт перед миром как никогда

Мир » Азия » Дальний Восток

Власти Китая признали, что не сразу сообщили миру о новой коронавирусной инфекции. И сделали это они потому, что не боятся санкций и открыты всему миру.

китай коронавирус валерий грешных

Более 14,5 млн детей получат единовременную выплату в 10 тыс рублей

Общество

Через портал госуслуг и сайт Пенсионного Фонда россияне подали больше 10 миллионов заявлений. Документы направлены для получения единовременной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

пособие пенсионный фонд

Эксперт объяснил, почему Китай поможет пострадавшим от COVID странам

Мир » Азия » Дальний Восток

Власти Китая намерены выплатить 2 миллиарда долларов странам, которые пострадали от эпидемии коронавируса. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

китай коронавирус николай котляров
Последние материалы
Три человека погибли при урагане в Свердловской области
Швеция поможет пострадавшим от коронавируса странам
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
В Якутии чиновник продал муниципальный дом вместе с жильцами
Политолог Леонид Крутаков: вместо бюджетной нужна проектная логика
Нарколог прокомментировал идею повысить возраст продажи алкоголя
В Северной Осетии пьяный водитель сбил двоих полицейских
МИД Китая: США подталкивают мир к новой "холодной войне"
Почему технология "зелёных экранов" постепенно уходит в прошлое
Ульяновские десантники попали в книгу рекордов Вооруженных сил РФ
Популярное
Бывший СССР
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко

Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Киев требует отменить мобилизацию в ДНР и ЛНР
Новости Украины
Киев требует отменить мобилизацию в ДНР и ЛНР
Новости Украины
Экс-депутат Рады призвал истребить жителей Донбасса
Нефть
Цены на нефть рухнули после заявления китайского премьера
Василий Амирджанов Выход из карантина на волне смысловой престидижитации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам запрыгнуть в последний вагон технологической революции Усам Оздемиров Любовь Степушова Украина, трепещи: США выходят из договора "Открытое небо" Любовь Степушова
Комментарии
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
В Европе газ стал дешевле, чем в России
Может ли Россия помешать планам "приватизации" Луны
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
МИД Китая: США подталкивают мир к новой "холодной войне"
Может ли Россия помешать планам "приватизации" Луны
Депутат Госдумы спрогнозировал повышение цен на бензин
Может ли Россия помешать планам "приватизации" Луны
Уфологи: на другие планеты нас не пустят
"Все в Москву!": регионы ждет огромный отток жителей
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Экс-депутат Рады призвал истребить жителей Донбасса
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Может ли Россия помешать планам "приватизации" Луны
Россияне боятся революции, войны и био-атаки в 2020 году
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ