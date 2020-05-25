Режим чрезвычайной ситуации, который действовал полтора месяца из-за эпидемии коронавируса, отменили в Японии. Он сохранялся в некоторых префектурах, но с 25 мая отменен по всей стране.
Об этом заявил сегодня премьер-министр Синдзо Абэ.
"Режим ЧС отменяется на всей территории страны. Сохраняется возможность повторного объявления о введении режима ЧС при высокой скорости заражений", — отметил политик.
Сегодня режим ЧС сняли в Токио, а также префектурах Сайтама, Тиба, Хоккайдо и Канагава. По словам Абэ, страна почти победила коронавирус, однако расслабляться нельзя и важно помнить о мерах безопасности.
Теперь страна готовится к поэтапному снятию ограничений. В Токио выходят на первую фазу уже 26 мая. Будут открыты спортивные объекты, музеи и библиотеки, ресторанам разрешат работать до 22 часов. На втором этапе планируется открыть кинотеатры, частные школы, торговые центры, театры.
В страну по-прежнему ограничен въезд для граждан ряда государств. Сегодня его расширили, добавив еще 11 стран, таких как:
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