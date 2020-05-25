Режим ЧС отменен в Японии

Режим чрезвычайной ситуации, который действовал полтора месяца из-за эпидемии коронавируса, отменили в Японии. Он сохранялся в некоторых префектурах, но с 25 мая отменен по всей стране.

Об этом заявил сегодня премьер-министр Синдзо Абэ.

"Режим ЧС отменяется на всей территории страны. Сохраняется возможность повторного объявления о введении режима ЧС при высокой скорости заражений", — отметил политик.

Сегодня режим ЧС сняли в Токио, а также префектурах Сайтама, Тиба, Хоккайдо и Канагава. По словам Абэ, страна почти победила коронавирус, однако расслабляться нельзя и важно помнить о мерах безопасности.

Теперь страна готовится к поэтапному снятию ограничений. В Токио выходят на первую фазу уже 26 мая. Будут открыты спортивные объекты, музеи и библиотеки, ресторанам разрешат работать до 22 часов. На втором этапе планируется открыть кинотеатры, частные школы, торговые центры, театры.

В страну по-прежнему ограничен въезд для граждан ряда государств. Сегодня его расширили, добавив еще 11 стран, таких как:

Афганистан,

Таджикистан,

Бангладеш,

Сальвадор,

Индия,

Пакистан,

Аргентина,

Киргизия.

Ранее японские власти объявили Курилы своими. Глава МИД Японии Тошимицу Моги заявил, что Курильские острова перешли под юрисдикцию Японии.



