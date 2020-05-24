Госдеп США объявил грант на разоблачение российской дезинформации

Госдеп США, следуя ранее выбранной линии, по которой Россия ведет против Америки информационную войну и регулярно влияет на политические и общественные процессы Штатов – ну или очень сильно старается это делать - объявил грант в размере 250 тыс. долларов за “разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения”.

Об этом сообщается в выложенной заявке на сайте grants.gov.

Кто получит грант в $250 тысяч?

Тот, кто составит соответствующий отчет.

В приоритете организации, которые “имеют опыт в противодействии российской дезинформации”.

Реакция России

Посольство России в США раскритиковало подобные действия на официальной странице в Facebook: