Госдеп США, следуя ранее выбранной линии, по которой Россия ведет против Америки информационную войну и регулярно влияет на политические и общественные процессы Штатов – ну или очень сильно старается это делать - объявил грант в размере 250 тыс. долларов за “разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения”.
Об этом сообщается в выложенной заявке на сайте grants.gov.
Тот, кто составит соответствующий отчет.
В приоритете организации, которые “имеют опыт в противодействии российской дезинформации”.
Посольство России в США раскритиковало подобные действия на официальной странице в Facebook:
"Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы - и Россия и США - теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага. На него предполагается возложить вину - полностью или частично - за недоработки собственных властей...
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